«Дно пробито»: Пелагея эмоционально отреагировала на обвинения в шантаже
Певицу Пелагею возмутили обвинения в шантаже «экс-супруга», ушедшего к секретарше.
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Певицу Пелагею возмутили обвинения в шантаже «экс-супруга», который ушел к секретарше. Об этом сообщает The Voice со ссылкой на личный блог артистки.
На днях Олег Сыровар рассказал о бывшей жене, которая его шантажирует и пытается выставить в плохом свете. По мнению мужчины, экс-возлюбленная это делает из-за ревности к «разлучнице-секретарше».
Примечательно, что бывшую жену Олега зовут Пелагея. Так же, как и наставницу шоу «Голос». Из-за сходства имен произошла путаница. Сотрудники СМИ решили, что артистка — и есть та самая экс-избранница Сыровара.
В личном блоге знаменитость прокомментировала ситуацию. Пелагея возмутилась работой журналистов, которые распространяют ложную информацию. Певица считает, что, имея фантазию, сотрудники СМИ могут «много чего интересного сделать».
«Думаете, дно пробито? Нет, с такими талантами и достойной редакционной политикой можно много чего интересного сделать», — высказалась наставница «Голоса».
Напомним, что в 2016 году Пелагея вышла замуж за хоккеиста Ивана Телегина. Брак знаменитостей продлился 4 года.
Ранее сыровар Олег Сирота прокомментировал обвинения бывшей жены Пелагеи. Подробности смотрите в этой статье.