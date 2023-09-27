«Дно пробито»: Пелагея эмоционально отреагировала на обвинения в шантаже

Певицу Пелагею возмутили обвинения в шантаже «экс-супруга», который ушел к секретарше. Об этом сообщает The Voice со ссылкой на личный блог артистки.

На днях Олег Сыровар рассказал о бывшей жене, которая его шантажирует и пытается выставить в плохом свете. По мнению мужчины, экс-возлюбленная это делает из-за ревности к «разлучнице-секретарше».

Примечательно, что бывшую жену Олега зовут Пелагея. Так же, как и наставницу шоу «Голос». Из-за сходства имен произошла путаница. Сотрудники СМИ решили, что артистка — и есть та самая экс-избранница Сыровара.

В личном блоге знаменитость прокомментировала ситуацию. Пелагея возмутилась работой журналистов, которые распространяют ложную информацию. Певица считает, что, имея фантазию, сотрудники СМИ могут «много чего интересного сделать».

«Думаете, дно пробито? Нет, с такими талантами и достойной редакционной политикой можно много чего интересного сделать», — высказалась наставница «Голоса».

Напомним, что в 2016 году Пелагея вышла замуж за хоккеиста Ивана Телегина. Брак знаменитостей продлился 4 года.

Ранее сыровар Олег Сирота прокомментировал обвинения бывшей жены Пелагеи. Подробности смотрите в этой статье.