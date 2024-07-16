«Дно и непотребство»: известный певец жестко высказался о высмеявшей отца дочери Киркорова

Певец Юлиан отреагировал на распространившийся в Сети ролик дочери артиста Филиппа Киркорова Аллы-Виктории, в котором она посмеялась над отцом. По мнению исполнителя, это «дно», и родитель должен отругать за это подростка.

Наследница Филиппа опубликовала на своей странице в соцсети видео, где потроллила папу за историю с «розовой кофточкой». Однако юмор поняли не все. Например, Юлиан посчитал, что подобное поведение указывает на отсутствие должного воспитания.

«Дно и непотребство. Я тут не вижу троллинга Киркорова. Вижу дешевку и тиражирование пошлятины. Если это его дочь, то может там семейный подряд по выпуску пошлятины? Не смешно совершенно. Позор и днище», - цитирует слова певца mk.ru.

Юлиан отметил, что Киркорову, если он «хороший отец», необходимо наказать дочь за этот ролик. Впрочем, он не исключает, что контент был выпущен с разрешения Филиппа. Такого же мнения придерживается и телеведущий Сергей Соседов. Он заявил, что сам артист мог придумать этот ход.

Ранее дочь Филиппа Киркорва ответила хейтерам в Сети и запретила им критиковать ее отца.