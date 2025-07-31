«Дни своей славы я забыла»: как живет звезда «Экипажа» Ирина Акулова после ухода из кино

Живущую затворницей звезду «Экипажа» Ирину Акулову подкармливают соседи. Об этом сообщает «Абзац».

В фильме Александра Митты Акулова сыграла роль Али Ненароковой и стала звездой СССР. Однако на сегодняшний день актрисе не приходится говорить о достатке. По словам знаменитости, всю ее пенсию забирает сын, поэтому питается она тем, что приносят соседи. Более того, Акулова живет в одиночестве и почти не общается с семьей.

«С близкими время не провожу. Сын сейчас в Москве. Меня обычно кормят соседи, приносят еду. Я даже не знаю, какое у меня пособие, так как написала доверенность на сына и он забирает всю пенсию. Общими усилиями в холодильнике у меня обычно что-то есть», — рассказала она журналистам.

74-летняя актриса завершила карьеру больше 25 лет назад. Она уехала из Москвы и на все заработанные деньги купила частный дом с сауной и садом. Акулова призналась, что не хочет говорить о былой популярности.

«После окончания карьеры на все заработанные деньги я купила шикарный частный дом с историей. У меня здесь и сауна, и сад, бассейн даже был. Дни своей славы я забыла и даже вспоминать их уже не хочу», — высказалась артистка.

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