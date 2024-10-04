Дмитрию Харатьяну продали китайскую машину, которая находилась в залоге

Актер Дмитрий Харатьян подал в суд на автодилера. Оказалось, что ему продали залоговую машину – артист намерен добиться прекращения залога, чтобы зарегистрировать транспортное средство.

Подробности приводит Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Харатьян приобрел машину в декабре 2023 года. Он купил китайский кроссовер марки LiXiang L9. Новый автомобиль сейчас стоит 9 млн рублей.

Выяснилось, что машина в залоге. Харатьян подал иск в Хорошевский суд Москвы.

Источнику известно, что на дилера подали 49 исков, а на его московский филиал – 91.

Харатьян просит суд признать его добросовестным приобретателем.

Ранее сообщалось, что актриса Настасья Самбурска приобрела элитный автомобиль.