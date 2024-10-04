Опубликовано 04 октября 2024, 12:481 мин.
Дмитрию Харатьяну продали китайскую машину, которая находилась в залоге
Актер Дмитрий Харатьян подал в суд на автодилера из-за залоговой машины.
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Актер Дмитрий Харатьян подал в суд на автодилера. Оказалось, что ему продали залоговую машину – артист намерен добиться прекращения залога, чтобы зарегистрировать транспортное средство.
Подробности приводит Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.
Харатьян приобрел машину в декабре 2023 года. Он купил китайский кроссовер марки LiXiang L9. Новый автомобиль сейчас стоит 9 млн рублей.
Выяснилось, что машина в залоге. Харатьян подал иск в Хорошевский суд Москвы.
Источнику известно, что на дилера подали 49 исков, а на его московский филиал – 91.
Харатьян просит суд признать его добросовестным приобретателем.
Ранее сообщалось, что актриса Настасья Самбурска приобрела элитный автомобиль.