Ведущему Дмитрию Диброву может грозить до трех лет лишения свободы, если видео, на котором он запечатлен в расстегнутых брюках, увидели лица, не достигшие 16 лет. Об этом сообщил заслуженный юрист России Иван Соловьев.

О возможном наказании для Диброва после публикации скандального видео эксперт рассказал сайту aif.ru. Напомним, на кадрах Дибров запечатлен с молодой спутницей и расстегнутой ширинкой.

По словам Соловьева, меньшее, что могут вменить Диброву, это мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного порядка. Наказание по этой статье предусматривает штраф от 500 до 1000 рублей или арест сроком до 15 суток.

Если же обнаженные части тела видели лица младше 16 лет, говорит юрист, «такое деяние может быть квалифицировано по статье 135 УК России - развратные действия с наказанием до 3 лет лишения свободы».

Ранее блогер Алана Мамаева заявила, что видео слили с целью мести за продажу дома. Речь идет об особняке, в котором ведущий жил с женой Полиной.