«Дмитрия вернули, но это пока»: Караулова ответила на слухи об увольнении из «Кто хочет стать миллионером?» из-за Диброва

Певица Юлианна Караулова прокомментировала слухи об увольнении из шоу «Кто хочет стать миллионером?» из-за возвращения Дмитрия Диброва. Артистка дала понять, что уходить не собирается, а телеведущего вернули лишь на время. Об этом она сообщила в шоу «PRO Пуск».

Дмитрий Дибров много лет вел телевизионную викторину, но три года назад его место заняла Юлианна Караулова. Ведущий делился, что не держит ни на кого зла, и желал артистке удачи. И вот, когда певица уже освоилась в студии, создатели проекта решили вернуть Дмитрия. Это породило слухи, что скоро зрителям придется попрощаться с Карауловой.

В беседе с продюсером Георгием Иващенко Юлианна рассказала, что возвращение Диброва временное. Она заверила, что он появится лишь в 3-4 выпусках, а дальше она приступит к обычной работе.

«Дмитрия вернули, но это пока, на 3-4 выпуска, насколько мне известно, по крайней мере. Смотри, как дела обстоят: был тысячный выпуск шоу „Кто хочет стать миллионером?“, и, учитывая происходящее в жизни Дмитрия Александровича, учитывая такую крупную дату для нашей передачи, руководством Первого канала было принято решение пригласить Дмитрия Диброва провести несколько выпусков», - рассказала Юлианна.

Отметим, что имя Дмитрия Диброва последние месяцы мелькало во всех светских СМИ. Связано это с его разводом. Несмотря на то, что расставание с Полиной у телеведущего прошло спокойно и без разбирательств, скандала избежать все же не удалось, так как стала известна измена модели с другом семьи Романом Товстиком. Бизнесмен из-за этого романа тоже развелся с женой.

Ранее Дмитрий Дибров впервые признался, что ему больно говорить о разводе с женой.