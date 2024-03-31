«Дима гуляет с девушками»: жена Тарасова откровенно заговорила о его изменах

Дмитрий Тарасов ответил на слухи об изменах. В одном из своих влогов спортсмен заявил, что люди, которые упрекают его в неверности, на самом деле просто завидуют.

«Для меня самое смешное то, что, когда я нахожусь дома, кто-то пишет Насте, мол, Дима гуляет с тремя девушками модельной внешности. А в это время мы лежим дома и смотрим фильм...» – поделился Тарасов.

Сама Анастасия Костенко не раз опровергала слухи об изменах со стороны супруга, однако пользователи Сети не верят ее словам. Жена футболиста утверждает, что в их семье все хорошо.

«И сколько раз мне писали, мол, как мне вообще живется, ведь муж спит отдельно, ночует в отелях. У нас с Димой сразу была договоренность о том, что я не приемлю ночевки вне дома, ведь у нас не будет смысла быть вместе», – добавила Анастасия.

Напомним, Дмитрий Тарасов был женат трижды. Впервые он повел под венец Оксану Пономаренко. В браке у них родилась дочь Ангелина. Второй избранницей футболиста стала Ольга Бузова, однако и этот союз был недолговечным.

В 2018 году спортсмен женился на Анастасии Костенко, которая подарила ему четверых детей. Пара воспитывает двух дочек, Милану и Еву, и сыновей, Алексея и Ярослава.

Ранее мы писали, что актриса из сериала «Триггер» изменила свое отношение к медиуму Константину Гецати на проекте «Невеста. Экстра любовь».