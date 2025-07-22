Дмитрий Тарасов припарковался на месте для инвалидов и вызвал гнев подписчиков
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Дмитрий Тарасов припарковался на месте для инвалидов и вызвал гнев подписчиков. Об этом стало известно из соцсетей.
Футболист Дмитрий Тарасов опубликовал в личном блоге видео, на котором видно, как спортсмен припарковывает свою машину на место для инвалидов. После этого он выходит из автомобиля и помогает супруге.
В комментариях пользователи обратили внимание на нарушение ПДД.
«Если что — знак для инвалидов», — написал один из них.
Но Тарасов и после этого отрицал свою вину.
«Где знак? Рядом — да», — ответил он.
Однако пользователи продолжали настаивать:
«Под твоей машиной знак для инвалидов», — добавил подписчик.
Напомним, в последнее время Дмитрий Тарасов жаловался на отсутствие работы — он рассказывал, что живет на сбережения.
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