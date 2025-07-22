Дмитрий Тарасов припарковался на месте для инвалидов и вызвал гнев подписчиков. Об этом стало известно из соцсетей.

Футболист Дмитрий Тарасов опубликовал в личном блоге видео, на котором видно, как спортсмен припарковывает свою машину на место для инвалидов. После этого он выходит из автомобиля и помогает супруге.