НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 22 июля 2025, 12:33
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Дмитрий Тарасов припарковался на месте для инвалидов и вызвал гнев подписчиков

Дмитрий Тарасов припарковался на месте для инвалидов и вызвал гнев подписчиков

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Дмитрий Тарасов припарковался на месте для инвалидов и вызвал гнев подписчиков. Об этом стало известно из соцсетей.

Футболист Дмитрий Тарасов опубликовал в личном блоге видео, на котором видно, как спортсмен припарковывает свою машину на место для инвалидов. После этого он выходит из автомобиля и помогает супруге.

Дмитрий Тарасов припарковался на месте для инвалидов и вызвал гнев подписчиков

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В комментариях пользователи обратили внимание на нарушение ПДД.

«Если что — знак для инвалидов», — написал один из них.

Но Тарасов и после этого отрицал свою вину.

«Где знак? Рядом — да», — ответил он.

Однако пользователи продолжали настаивать:

«Под твоей машиной знак для инвалидов», — добавил подписчик.

Напомним, в последнее время Дмитрий Тарасов жаловался на отсутствие работы — он рассказывал, что живет на сбережения.

Ранее мы писали о том, что Анастасия Костенко взялась ремонтировать съемное жилье в одиночку.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Александр Асташкин
Теги:
Дмитрий Тарасов
пдд
парковка