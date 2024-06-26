Дмитрий Тарасов поддержал психолога, который советовал мужчинам проводить с детьми 15 минут в день

Футболист Дмитрий Тарасов и рэпер T-Killah порассуждали о том, сколько времени мужчины должны проводить с детьми. Спортсмен привел мнение психолога, который говорил, что достаточно 15 минут в день.

Соответствующее видео приводит Telegram-канал НЕБОЖЕНА.

Певец T-Killah говорил: «Все свободное время Маша с ней. Я еще могу по делам… Я думаю, а второй появится. Да это вообще. Лишний раз подойдешь скажешь «Я поехал к друзьям», на тебя таким взглядом посмотрят».

Тарасов на это ответил, что однажды попал на видео психолога. «Он говорит 15 минут в день на детей, 20 на жену, остальное время мужик должен работать», - поделился футболист.

На это сидевший на соседнем с Тарасовым кресле певец заявил, что их сейчас «заклюют» за такое мнение.

«А жена 24 часа должна быть с ребенком. Правильно?» - уточнил он у спортсмена. На это Тарасов заявил, что так было раньше.

«Сейчас цивилизованный мир, все за равноправие, и мужик должен нянчиться с ребенком», - добавил T-Killah.

Тогда Тарасов заявил, что у женщины следует интересоваться, каково ей.

«Тут надо спрашивать. Я у Насти спрашиваю: Ты как? Я же вижу, что она от этого кайфует», - заключил он.

Ранее Тарасов заявлял, что платит 53 тыс. рублей алиментов.