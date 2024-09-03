НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 03 сентября 2024, 10:06
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Анастасия Костенко ответила Яне Ромашкиной, назвавшей ее обезьяной перед Дмитрием Тарасовым

Анастасия Костенко обиделась на шутку Яны Ромашкиной, назвавшей ее обезьяной.
Анастасия Костенко ответила Яне Ромашкиной, назвавшей ее обезьяной перед Дмитрием Тарасовым

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Блогерша Анастасия Костенко отреагировала на шутку телеведущей Яны Ромашкиной в шоу «Карты, деньги, два мяча», в съемках которого принимал участие футболист Дмитрий Тарасов. Жена спортсмена обиделась и дала понять, что поведение в этой ситуации мужа ей тоже неприятно.

В эфире программы Ромашкина позволила себе нелестно высказаться о супруге Тарасова. Она сказала, что Анастасия «чуть красивее обезьяны». При этом ведущая добавила, что договорится, чтобы Костенко не обижалась. По всей видимости, не получилось, так как шутка ее задела.

В личном Telegram-канале блогерша заявила, что по поводу всей этой ситуации поклонникам лучше идти к ее мужу и просить у него комментарии, так как именно он был на съемках. Она же лишь сказала, что ей было обидно такое слышать, так как многодетной матери хочется любви и поддержки, а не таких шуток.

«Отношусь к этому плохо, потому что все шесть лет я кричу о том, что женщинам после родов особенно нужна поддержка», - заявила Костенко.

Напомним, что хейтеры часто критикуют Анастасию за внешность и поведение. Недавно она получила большое количество негативных комментариев из-за сделанной груди. Пользователи Сети отметили, что она выглядит нелепо и странно.

Ранее Анастасия Костенко раскрыла свой диагноз.