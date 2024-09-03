Анастасия Костенко ответила Яне Ромашкиной, назвавшей ее обезьяной перед Дмитрием Тарасовым

Блогерша Анастасия Костенко отреагировала на шутку телеведущей Яны Ромашкиной в шоу «Карты, деньги, два мяча», в съемках которого принимал участие футболист Дмитрий Тарасов. Жена спортсмена обиделась и дала понять, что поведение в этой ситуации мужа ей тоже неприятно.

В эфире программы Ромашкина позволила себе нелестно высказаться о супруге Тарасова. Она сказала, что Анастасия «чуть красивее обезьяны». При этом ведущая добавила, что договорится, чтобы Костенко не обижалась. По всей видимости, не получилось, так как шутка ее задела.

В личном Telegram-канале блогерша заявила, что по поводу всей этой ситуации поклонникам лучше идти к ее мужу и просить у него комментарии, так как именно он был на съемках. Она же лишь сказала, что ей было обидно такое слышать, так как многодетной матери хочется любви и поддержки, а не таких шуток.

«Отношусь к этому плохо, потому что все шесть лет я кричу о том, что женщинам после родов особенно нужна поддержка», - заявила Костенко.

Напомним, что хейтеры часто критикуют Анастасию за внешность и поведение. Недавно она получила большое количество негативных комментариев из-за сделанной груди. Пользователи Сети отметили, что она выглядит нелепо и странно.

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