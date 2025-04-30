Дмитрий Тарасов и его жена Костенко улетели в разные города без детей

Футболист Дмитрий Тарасов и модель Анастасия Костенко оставили детей дома и улетели. Но в этот раз супруги предпочли не совместный отдых. Мужчина отправился в Казань, а его жена оказалась в Дубае. Об этом они сообщили в соцсетях.

Многодетные родители активно ведут соцсети и рассказывают о личной жизни. Многие привыкли, что Дмитрий и Анастасия летают отдыхать вместе. Чаще всего они берут с собой наследников, но в этот раз сделали исключение.

Тарасов вышел на связь из столицы Татарстана.

«Я в Казани. Можно уже сказать, в родном городе. Здесь много друзей, дел, встреч и так далее. Вот я прилетел в небольшую командировочку. Всем хорошего дня», — сообщил футболист.

Звезда не стал говорить, что именно будет делать в городе. Но после неудач с бизнесом, он, видимо, нашел себе новое дело.

Анастасия же не стала составлять компанию мужу, а отправилась в Дубай. Она поделилась в личном микроблоге снимками из отеля.

Ранее мы писали о том, что Дмитрий Тарасов хочет вернуться в «Локомотив», который покинул со скандалом.