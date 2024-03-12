Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко почти месяц не могут выбрать имя ребенку. Об этом они рассказали на YouTube-канале «Семья Тарасовых».

15 февраля в семье Анастасии Костенко и Дмитрия Тарасова родился четвертый ребенок. Новорожденному сыну до сих пор так и не выбрали имя, рассказал футболист.

«Никто не верит, что мы еще не назвали», — рассказал он.

При этом Тарасов заявлял, что назовет сына в честь своего тестя — Ярославом. Однако позже от этой идеи он отказался.

«Многие пишут: „Ярослав“, но мы еще не выбрали», — добавил он.

Муж Анастасии Костенко также признался, что хочет пятого ребенка.

Напомним, Дмитрий Тарасов получил известность после брака с Ольгой Бузовой. Их союз просуществовал с 2012 по 2016 год. Третьей супругой футболиста стала модель из Сальска Анастасия Костенко.

Ранее мы писали о том, что Дмитрий Тарасов остался без работы и живет на деньги, которые он заработал ранее.