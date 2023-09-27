Дмитрий Шепелев пришел на премьеру фильма с 10-летним сыном Жанны Фриске

Ведущий Дмитрий Шепелев посетил премьеру фильма «Плакса». Он вышел в свет с 10-летним сыном певицы Жанны Фриске Платоном.

Подробности сообщает Пятый канал.

Шепелев и его сын посетили кинотеатр «Художественный». Гости мероприятия отметили, что ребенок – копия Фриске.

Судя по опубликованному изданием фото, мальчик был в рубашке с футболкой. На шее виднелась широкая цепочка.

Напомним, мать Платона скончалась в 2015 году. У Фриске нашли опухоль головного мозга.

Сына воспитывает отец. Родственники певицы постоянно жалуются, что им не дают видеться с ребенком.

Ранее психолог Гуля Галеева рассказала, как конфликтная ситуация в их семье влияет на мальчика. По ее словам, ребенку необходимо взаимодействовать с родственниками – бабушкой, дедушкой, тетей, дядей. Это помогает ему чувствовать себя любимым и важным. Она выразила надежду, что родители Фриске и отец Платона однажды поймут: детские чувства – не игрушка.