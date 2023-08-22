«Может привести к проблемам»: психолог объяснила, как конфликт в семье влияет на сына Фриске

Семья является основной средой, в которой дети учатся социальным нормам, ценностям и навыкам. Однако наличие постоянных конфликтов между родителями создает негативную обстановку. Из-за этого ребенок может испытывать чувство тревоги, страха, повышенной агрессии или обиды. Отрицательные эмоции проникают в его взаимоотношения с окружающими людьми, включая друзей, школьных товарищей и учителей.

Почему ребенку важно общение со всеми родственниками?

Взаимодействие с родственниками способствует формированию и укреплению самооценки ребенка, его эмоциональной стабильности и социальных навыков. Общение с бабушкой, дедушкой, тетей или дядей помогает ребенку чувствовать себя любимым, важным и безопасным.

Таким образом, здоровая психологическая обстановка в семье играет ключевую роль в развитии детей и их самоопределении.