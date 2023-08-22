«Может привести к проблемам»: психолог объяснила, как конфликт в семье влияет на сына Фриске
Психолог Галеева объяснила, как конфликты в семье влияют на сына Жанны Фриске.
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После смерти Жанны Фриске прошло уже много лет. Несмотря на это, родственникам певицы так и не удалось наладить отношения. По словам отца Жанны, Дмитрий Шепелев препятствует общению 10-летнего сына с бабушкой и дедушкой. Кроме того, Владимир Фриске убежден: телеведущий настраивает наследника против семьи. В эксклюзивной беседе с изданием «Страсти» психолог Гуля Галеева рассказала, как конфликтная ситуация влияет на психику 10-летнего Платона.
По словам эксперта, дети очень восприимчивы к домашней обстановке. Вот почему любые споры имеют значительное влияние на психологическое состояние ребенка.
«Платон может ощущать себя центром этого конфликта, причиной семейных проблем. Из-за этого у мальчика может возникнуть чувство вины. Не стоит забывать, что Платон сейчас входит в ранний подростковый возраст. В этом возрасте дети становятся более чувствительными», — высказалась эксперт.
Гуля Галеева
Психолог
Могут ли конфликты в семье повлиять на социализацию Платона?
Безусловно, могут.
«Ребенок может начать имитировать эти паттерны поведения в своих отношениях со сверстниками и взрослыми. Это может привести к проблемам в установлении здоровых и гармоничных отношений в будущем», — пояснила специалист.
Гуля Галеева
Психолог
Семья является основной средой, в которой дети учатся социальным нормам, ценностям и навыкам. Однако наличие постоянных конфликтов между родителями создает негативную обстановку. Из-за этого ребенок может испытывать чувство тревоги, страха, повышенной агрессии или обиды. Отрицательные эмоции проникают в его взаимоотношения с окружающими людьми, включая друзей, школьных товарищей и учителей.
Почему ребенку важно общение со всеми родственниками?
Взаимодействие с родственниками способствует формированию и укреплению самооценки ребенка, его эмоциональной стабильности и социальных навыков. Общение с бабушкой, дедушкой, тетей или дядей помогает ребенку чувствовать себя любимым, важным и безопасным.
Таким образом, здоровая психологическая обстановка в семье играет ключевую роль в развитии детей и их самоопределении.
«Остаётся надеяться, что Дмитрий и родители Фриске наберутся мудрости и терпения. Наконец-то поймут, что детские чувства — это не игрушка. Они должны вспомнить, что, помимо их интересов, ещё существуют интересы ребёнка», — резюмировала психолог.
Гуля Галеева
Психолог