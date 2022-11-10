Дмитрий Шепелев прервал молчание и рассказал о результатах обследования

Ведущий Дмитрий Шепелев, который в конце октября насторожил поклонников вердиктом врачей после МРТ, прошел новое обследование. Его результатами он поделился в социальных сетях.

Шепелев рассказал: «Наконец, получил результаты исследований. Всё в полном порядке».

Ранее телеведущий и экс-супруг певицы Жанны Фриске рассказал, как после недавнего МРТ головного мозга врачи заподозрили у него то, чего быть не должно. Многие предположили, что у Шепелева та же болезнь, от которой умерла супруга.

Однако ведущий успокоил, что первоначальный диагноз оказался ложным. При этом Шепелев признался, что доктора запугали его до полусмерти и с того момента он начал седеть.