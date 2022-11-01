Поседевший Дмитрий Шепелев до смерти испугался вердикта врачей после МРТ
Экс-муж певицы Жанны Фриске Дмитрий Шепелев начал седеть, когда врачи, проанализировав МРТ головного мозга, увидели там то, чего быть не должно. Телеведущий рассказал о страшном дне в его жизни и вердикте врачей в социальных сетях.
Шепелев подробно описал, как проходила «мучительная» процедура: его положили на узкую кушетку, погрузили к капсулу и оставили одного. Самое ужасное началось потом, когда, открыв глаза, он увидел людей в белых халатах.
«Их много, лица встревожены, ни одной улыбки», - описывает Шепелев тот момент. На его вопрос, что случилось, врачи попросили не волноваться.
Один из докторов рассказал, что их срочно вызвали посмотреть анализ. Однако тревога оказалась ложной – диагноз не подтвердился.
Эту историю Шепелев рассказал в качестве примера, как «даже в дорогой клинике могут напугать до полусмерти».
Напомним, вторая жена Шепелева Жанна Фриске скончалась от рака головного мозга. У пары остался сын.
ФОТО: EAST NEWS