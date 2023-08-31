Дмитрий Шепелев поделился редким снимком дочери своей возлюбленной

Дмитрий Шепелев показал редкое фото дочери своей возлюбленной Тулуповой. Снимок он выложил в своих соцсетях.

На днях стало известно, что телеведущий получил новый проект на телевидении. Он возвращается на экраны с программой под названием «В кругу друзей». 9 сентября запланирован выход первого выпуска, поэтому сейчас активно идут съемки проекта.

Главной темой шоу станут животные и их владельцы, которых будут приглашать в студию. На первые съемочные дни Шепелев решил позвать сына Платона и дочь своей возлюбленной Екатерины Тулуповой, Ладу. В студии они поиграли с животными, чему были очень рады.

«Дети провели со мной два съемочных дня. Похоже, счастливы были все» , — подписал снимки Шепелев.

Артист часто делится совместными фотографиями с сыном от Жанны Фриске, однако снимки дочери Тулуповой практически не появляются в его соцсетях. Многие пользователи в комментариях отметили, что у Лады очаровательная улыбка и она очень похожа на свою маму.

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