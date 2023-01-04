Дмитрий Рогозин через посла попросил передать Эммануэлю Макрону вырезанный хирургами осколок снаряда

Экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин направил вырезанный из позвоночника осколок снаряда французскому послу Пьеру Леви, чтобы тот передал его президенту Франции Эммануэлю Макрону. К предмету политик приложил письмо.

В нем Рогозин отметил, что «всегда любил французскую историю», знает язык и культуру этой страны, а также «чтит память о славных делах, когда русские и французы совместно боролись против общих угроз».

Он рассказал, что получил в Донецке тяжелое ранение и «только благодаря великому мастерству и терпению российских и гражданских врачей снова жив и почти здоров».

«В этом конверте вместе с моим письмом Вы видите осколок от снаряда, выпущенного французской 155-мм самоходной артиллерийской установкой Caesar», - сказано в послании.

Рогозин указал, что тем же снарядом убиты двое его молодых друзей.

«А осколок, вырезанный хирургами из моего позвоночника, прошу передать президенту Франции Эммануэлю Макрону», - обратился политик к Пьеру Леви. Охрана посольства приняла посылку.

В декабре Рогозин получил ранение в результате обстрела гостиницы в Донбассе. Чиновник был прооперирован – из позвоночника извлекли кусок снаряда размером восемь на шесть миллиметров.