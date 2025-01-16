Директор «Ленкома» Варшавер заявил, что Певцову предлагали новые роли в театре

Директор «Ленкома» Марк Варшавер заявил, что Дмитрию Певцову предлагали новые роли в театре. Об этом сообщает ТАСС.

Директор «Ленкома» обвинил актера во лжи, заявив, что на сегодняшний день за ним числятся 3 спектакля. Также он отметил, что предлагал Дмитрию новые роли. По его мнению, Певцову следовало уйти из «Ленкома» без скандала.

«Сейчас то, что Певцов наговорил журналистам, я даю в сети, чтобы зрители тоже послушали, как человек обвиняет театр, в котором он сегодня играет три спектакля. Ну, не нравится тебе этот театр? Уйди сам, если ты не хочешь здесь быть», — высказался Марк.

Ранее актер Дмитрий Певцов назвал ответ «Ленкома» про его увольнение бездарным. Он отметил, что письмо не имеет подписи и является «анонимкой». Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что актриса Людмила Поргина назвала позором увольнение Дмитрия Певцова из «Ленкома».