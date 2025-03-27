Актер Дмитрий Певцов не поддержал лишение званий и наград уехавших артистов

Народный артист РФ актер театра «Ленком Марка Захарова» и депутат Госдумы Дмитрий Певцов выступил против предложения гендиректора Большого Московского государственного цирка Эдгарда Запашного лишать званий и наград покинувших Россию артистов. Его слова приводит ТАСС.

По мнению актера, разработка нового законопроекта не стоит затраченных на это усилий.

«Мне кажется, что их не сотни и не тысячи — тех, которых должен коснуться этот так называемый механизм лишения наград, премий и званий. Считаю, что не стоит занимать нашу юридическую систему для того, чтобы нескольких человек лишить этих званий», — заявил Певцов, подчеркнув, что разработка подобного проекта — «много чести для уехавших».

Депутат Госдумы отметил, что количество артистов, которых это может затронуть, невелико, и лишить их званий и премий можно иным способом. Например, направив коллективное письмо с указанием конкретных лиц.

Незадолго до этого Дмитрий Певцов выступил за ужесточение требований к кинопрокату в России.