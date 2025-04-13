Дмитрий Песков закружил в танце на льду Татьяну Навку в день ее рождения. Об этом сообщает РИА Новости.

Дмитрий Песков неожиданно для всех появился на ледовом шоу своей супруги Татьяны Навки в ее день рождения. Пресс-секретарь президента вышел на лед на коньках с огромным букетом алых роз. Он станцевал вместе с Навкой на льду под песню «А он мне нравится» Анны Герман.

Зал встретил пару бурными овациями.

Напомним, 13 апреля Татьяне Навке исполнилось 50 лет. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию замужем за Дмитрием Песковым уже 10 лет. В 2014 году у пары родилась дочь Надежда.

Ранее мы писали о том, что Дмитрий Песков раскрыл, как познакомился с Татьяной Навкой. По его словам, он два года подряд встречал фигуристку на дне рождения своего друга, после чего между ними начался роман.