Дмитрий Песков рассекретил крестного сына

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскрыл, что стал крестным отцом сына сестры Татьяны Навки. Наталья Навка стала мамой второй раз в 2023 году – она родила мальчика, сыну дали имя Александр.

Об этом стало известно из документального фильма «Она» Первого канала.

«А это, кстати, мой крестный сын!» - представил Песков ребенка.

Пресс-секретарь главы государства признался: жена нежно относится к семье, и для Татьяны Навки «это большая ценность». Песков гордится, что супруга не пыталась заменить детям от предыдущего брака мать, но они могут рассчитывать на Татьяну.

«Она в случае необходимости готова участвовать в жизни каждого», - поделился пресс-секретарь.

Ранее сообщалось, что Песков появился на ледовом шоу Навки в ее день рождения. Он вышел на лед с букетом роз и станцевал с женой.