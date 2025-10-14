«Дмитрий не так много времени проводил»: Полина Диброва впервые вышла в свет после развода и не одна

Бывшая жена телеведущего Дмитрия Диброва впервые после развода посетила публичное мероприятие. Полина Диброва побывала на премьере детского анимационного фильма «Финник-2». Об этом сообщает mk.ru.

На красной дорожке женщину сопровождали двое младших сыновей — 11-летний Федор и 10-летний Тимофей. Старший, 15-летний Александр не был рядом с ними. Но недавно он выходил в свет с отцом.

Диброва не только фотографировалась на фоне баннера мультфильма, но и рассказала о жизни после расставания с мужем.

«Стараемся выходить часто всей семьей, завтра, например, идем в театр», – поделилась Полина.

Один из сыновей женщины добавил, что «лучше бы дома остался в компьютер поиграть».

Модель также рассказала, что основное время дети проводят в школе полного дня, и она старается ограничивать их в использовании компьютера.

Отвечая на вопрос, не стало ли ей тяжелее справляться с бытом после развода, Полина ответила отрицательно.

«Нет, не тяжелее: я рассчитывала на свои силы. Я вам хочу сказать, что Дмитрий не так много времени проводил в быту», — пояснила она.

Напомним, что Дмитрий и Полина Дибровы расторгли брак после 16 лет совместной жизни. По данным СМИ, им удалось сохранить нормальные отношения ради общих детей, с которыми телеведущий продолжает регулярно видеться.

