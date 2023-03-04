Дмитрий Назаров дал откровенное интервью о бросивших его коллегах

Актер Дмитрий Назаров со своей женой Ольгой Васильевой были уволены художественным руководителем Константином Хабенским из МХТ им. Чехова, после чего супруги перебрались в Израиль. На днях звездная пара дала интервью журналисту Марку Фейгину*.

По словам Назарова, большинство артистов-коллег отвернулись от них. Поддержку оказали лишь 9 человек. Они звонили, писали и высказывали теплые слова.

Звезда сериала «Кухня» не расстроился, но не предполагал такого поведения людей. Отметив, что он с женой теперь наслаждается жизнью в Израиле, Назаров рассказал, что планирует тур по городам.

Актер добавил, что рано или поздно ему придётся встретить с коллегами. Но как это будет происходить после разногласий, остаётся тайной.

признан иноагентом.

Ранее мы писали, что Хабенского предложили убрать из МХТ после увольнения Назарова.