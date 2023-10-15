Дмитрий Маликов рассказал, что позволяет ему сохранять молодость и оставаться в форме

Народному артисту России Дмитрию Маликову 53 года, но при этом он прекрасно и молодо выглядит, что отмечают фанаты и журналисты. В беседе с последними певец раскрыл свой секрет поддержания формы. Оказалось, что исполнитель не прибегал к услугам пластических хирургов и не пользовался специальными препаратами для похудения, передает Пятый канал.

На осеннем бранче в ресторане «Гвидон» корреспондент задал звезде вопрос: он поинтересовался, не использовал ли Маликов препарат для диабетиков, который позволяет скинуть 30 килограммов.

«На 30? Нет, я еще настолько не поправился. Я бы скинул парочку, но не таким способом», — отметил исполнитель.

Для поддержания хорошей физической формы, по словам Дмитрия, необходимо есть в определенные временные отрезки. В течение дня можно питаться практически всем, а вот вечером надо ограничить прием пищи. Также выглядеть хорошо певцу помогают футбол, общая физическая подготовка, любовь к людям и хорошее настроение.

Ранее исполнительница русского шансона Любовь Успенская рассказала журналистам, как ей удается оставаться в тонусе и удивлять фанатов своим внешним видом. Так, певица привыкла правильно питаться и не употреблять алкоголь.