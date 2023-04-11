Дмитрий Маликов раскрыл тайну рождения и показал свою маму: ею оказалась известная певица

Семья Дмитрия Маликова считается самой образцовой в отечественном шоу-бизнесе. Вокруг нее никогда нет грязных сплетен и размышлений о вероятном разводе. Вот почему публика с особым трепетом относится к музыканту и его родственникам. Однако недавно мужчине удалось всех удивить, внезапно заговорив о своем родстве с известной женщиной.

На днях Владимир Пресняков отметил свой юбилей. В честь этого он устроил пышное торжество, на которое позвал многих коллег. В числе приглашенных оказался и Маликов. В личном блоге Дмитрий поделился фотографией с праздника и спровоцировал множество разговоров.

На снимке певец запечатлен с Еленой Пресняковой и сестрой. Маликов не стал скрывать нежных чувств к матери именинника, поэтому он обнял ее за плечи. Мужчина настолько растрогался, что, подписывая публикацию, назвал Елену и своей родительницей. Подобное он сразу же поспешил объяснить.

«Я с сестрой и с мамой, но не своей, а Володи. Она мне тоже почти как мама. С пяти лет дружим», — высказался Маликов.

К слову, некоторые фолловеры отметили, что нередко путают мать Преснякова и Маликова. Женщины имеют некоторые сходства, и вдвоем являются певицами.

Ранее Дмитрий Маликов показал повзрослевшего сына от суррогатной матери. Подробности смотрите здесь.

Не менее интересна та история, в которой Оскар Кучера высмеял Дмитрия Назарова из-за его слов о чести. Мужчина припомнил звезде «Кухни» его эмиграцию и заявил: «Начал учить из-за бугра». Полное высказывание читайте в этой статье.