Дмитрий Маликов раскрыл имя самой стильной звезды в российском шоу-бизнесе

Певец Дмитрий Маликов назвал имя самой стильной звезды на российской эстраде. По мнению артиста, это звание заслуживает Zivert. Об этом он рассказал NEWS.ru на вручении 14-й ежегодной звездной премии «Прорыв года 2024».

С каждым годом знаменитости все больше поражают поклонников своими нарядами на красных дорожках. Многие нанимают стилистов и по несколько недель выбирают образы, чтобы произвести фурор на публике. Однако, как считает Маликов, только одна звезда в российском шоу-бизнесе заслуживает награды за свой стиль.

«Zivert», - однозначно ответил певец на вопрос журналистов о том, кто самая стильная звезда отечественной эстрады.

Отметим, что Zivert относительно недавно ворвалась в шоу-бизнес, но уже успела занять свою нишу. Однако из-за проблем со здоровьем артистка была вынуждена взять перерыв в музыкальной карьере. Впрочем, это не мешает ей сниматься в телевизионных проектах. Так, в этом году она стала наставником в шоу «Голос».

Ранее портал «Страсти» узнал, что известно о болезни Юлии Zivert.