Дмитрий Колдун заявил, что отдал 370 рублей за 1,5 килограмма картофеля в Италии

Певец Дмитрий Колдун отправился в путешествие по Европе. Артиста удивили цены в супермаркетах: за полтора килограмма картофеля он заплатил 370 рублей.

Об этом музыкант рассказал сайту mk.ru.

Певец остановился в апартаментах в центре Милана. Колдун готовит для семьи пиццу, а также блюда белорусской кухни, в частности, жареную картошку. Колдун готовит ее по рецепту дедушки – так, что семья в восторге.

Покупая продукты в Италии, артист обратил внимание на разницу в цене с Минском и Москвой. Особенно Колдуна поразила стоимость обычной картошки – продукт в 5-6 раз дороже.

«Цены на еду в супермаркетах здесь выше, чем в Москве, чем в Минске… Ну что поделаешь: наверняка, здесь просто картошка не произрастает и не производится… Я купил полтора килограмма картошки в упаковке за 370 рублей в пересчёте», - поделился исполнитель.

Также он рассказал, что стоимость половины хлеба в нарезке составляет 370 рублей, а булочек – 320.

После Италии Колдун собирается посетить Париж. Там он также изучит цены на картофель.

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