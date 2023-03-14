«Бросилась, как на амбразуру»: не узнавшая Дмитрия Колдуна фанатка напала на него прямо на сцене

Дмитрий Колдун стал известен благодаря участию в шоу «Фабрика звезд», через которое прошли многие артисты российского шоу-бизнеса. С тех пор певец практически не изменился, несмотря на то, что прошло уже много лет. Сам он признается, что имидж его устраивает, поэтому он его и придерживается. Однако есть еще одна причина, связанная с безопасностью.

Оказалось, что обычная покраска волос однажды едва не обернулась для него большими проблемами со здоровьем. Дмитрий рассказал, что во время одного из концертов к нему на сцену выбежала фанатка и стала обвинять его в том, что он не является настоящим Колдуном. Девушка была настолько расстроена «обманом», что набросилась на исполнителя с кулаками.

«Я перекрашивал волосы, но мне это не понравилось. А во-вторых, меня женщина в одном городе не узнала просто и бросилась на сцену, как на амбразуру. Я очень испугался и перекрасился обратно. Она сказала, что это не я. Хотела меня избить, но я не дал ей этого сделать», - поделился Дмитрий Колдун в интервью с Пятым каналом.

Ничего против изменений и экспериментов певец не имеет. Он считает, что каждый артист сам выбирает, как ему выглядеть, и это не зависит ни от возраста, ни от направления творчества. Однако исполнитель хита «Царевна» признался, что сам не любит гнаться за модой и предпочитает, когда звезды «стареют красиво».

«Артист никому ничего не обязан. Если не нравится артист, просто на его концерт никто не приходит. Артист должен быть чистым, мытым, от него должно приятно пахнуть, и он должен делать свое дело», - подытожил Дмитрий.

Напомним, что больше всего сейчас обсуждают в Сети изменения во внешности Филиппа Киркорова. Артист полностью «перекроил себя» - сделал ряд пластических операций, нарастил волосы, изменил цвет глаз. Мнения по поводу нового имиджа певца разделяются, а пользователи в Интернете уже стали сравнивать его с известными личностями и персонажами.