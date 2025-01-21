Дмитрий Харатьян вспомнил, за что Гайдай благодарил Дональда Трампа

Телеведущий Дмитрий Харатьян вспомнил, как культовый советский режиссер Леонид Гайдай благодарил действующего президента США Дональда Трампа. Об этом народный артист России рассказал в эфире программы «Доброе утро» на Первом канале.

Леонид Гайдай работал в 1990-х над фильмом «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди». И Дональд Трамп разрешил провести съемки в своем казино «Тадж-Махал» в Атлантик-Сити.

«Попросил, правда, у Гайдая через своего помощника, чтоб тот его снял тоже, может быть, в каком-то эпизоде, может даже без слов», — признался Харатьян.

Фильм вышел на российские экраны в 1992 году. В титрах к картине прописали персональную благодарность Трампу «за помощь в организации съемок».

21 января Дмитрию Харатьяну исполняется 65 лет. Артист появляется на экранах уже 50 лет. В фильме «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди» он сыграл роль агента КГБ Федора Соколова.

Ранее сообщалось, что 16 модельеров отказались от сотрудничества с Меланией Трамп. Они не станут заниматься гардеробом первой леди США.