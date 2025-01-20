От работы над гардеробом Мелании Трамп отказались полтора десятка модельеров

У будущей первой леди США Мелании Трамп возникли серьезные проблемы по модной части. На это обратили внимание журналисты Woman.ru.

Все дело в том, что несколько авторитетных западных модных домов официально заявили, что не намерены поддерживать отношения с супругой Дональда Трампа, инаугурация которого как президента США состоится сегодня, 20 января. В преддверии мероприятия стилист Мелании обратилась к 16 известным модельерам с вопросом о том, станут ли они заниматься гардеробом первой леди — и получила от всех отрицательные ответы.

Как пишет портал, причина подобной резкости кроется в личной неприязни к Мелании со стороны Анны Винтур, главного редактора журнала Vogue. Даже самые авторитетные дизайнеры опасаются впасть в немилость легенды западной модной индустрии (которая, собственно, стала прототипом для главной злодейки фильма «Дьявол носит Prada») — и потому не хотят связываться с семьей республиканца.

Ранее мы писали о том, что Мелания Трамп может надеть на инаугурацию мужа платье дизайнера из США.