Дмитрий Харатьян раскрыл правду о скандальном браке Джигарханяна и Цимбалюк-Романовской

Народный артист России Дмитрий Харатьян выступил в защиту пианистки Виталины Цымбалюк-Романовской, ставшей известной после скандального брака и последовавшего за ним развода с актером Арменом Джигарханяном.

По словам Харатьяна, Виталина вернула пожилого актера на сцену, продлила радость общения с публикой. Кроме того, пианистка сделала все, чтобы улучшить условия жизни мэтра.

«Перед его уходом из жизни столько грязи было вылито на его жену Виталину Цымбалюк-Романовскую — совершенно незаслуженно! Потому что на самом деле она продлила жизнь Армену Борисовичу. Такой заботы, внимания и любви, как у нее к Джигарханяну, я в жизни не встречал», - сказал звезда фильма «Гардемарины, вперёд!» в интервью «7Дней.Ru».

Он также заверил, что молодая жена всюду следовала за престарелым мужем и во всем ему помогала.

Сама Цымбалюк-Романовская неоднократно жаловалась, что в ее жизнь с Джигарханяном постоянно вмешивались недоброжелатели.

Отношения Виталины и знаменитого актера продлились 17 лет, а после этого он неожиданно обвинил молодую избранницу в воровстве. В дальнейшем Армен Джигарханян называл Цимбалюк-Романовскую главной ошибкой своей жизни. Впервые они встретились, когда пианистке было всего 16 лет. В феврале 2016 года пара поженилась, несмотря на разницу в возрасте в 44 года.

Армен Джигарханян ушел из жизни 14 ноября 2020 года. Режиссера похоронили на Ваганьковском кладбище.

Ранее мы писали, что приемный сын Армена Джигарханяна Степан косвенно указал на отношение Виталины к памяти покойного режиссера. Мужчина не видел пианистку на могиле отца. При этом Степан постоянно проживает в США.