Дмитрий Харатьян назвал сына именем своего персонажа по просьбе режиссера «Гардемаринов»

Актер Дмитрий Харатьян, ставший звездой экрана после съемок в «Гардемаринах», рассказал, что назвал своего сына Иваном по просьбе режиссера фильма Светланы Дружининой.

Как пояснил актер, после «Гардемаринов» он снялся в десятке картин Дружининой. Так, в фильме «Тайны дворцовых переворотов» Харатьян исполнил роль Ивана Долгорукова. После рождения сына в 1998 году актер с женой решили назвать его Митей, однако через месяц супруги получили телеграмму от съемочной группы фильма.

«Должен был получиться Дим Димыч. А через месяц пришла телеграмма от Светланы Сергеевны, где было написано: «Вся группа «Тайн дворцовых» там и тут рекомендует Харатьянам — пусть сына Ваней нарекут». В честь моего героя Ивана Долгорукого. И мы назвали сына Иваном», - сказал Харатьян в беседе с aif.ru.

Ранее актер признался, что все реже появляется в кино из-за того, что его просто не зовут. По словам Харатьяна, чем старше он становится, тем меньше получает предложений. Однако он все же надеется, что сможет сняться еще в нескольких картинах.