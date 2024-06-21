Дмитрий Губерниев заявил, что Филипп Киркоров чемпион по плаванию в своей ванной. Об этом сообщает «Матч ТВ».

В Сети появилось видео, на котором Филипп назвал себя чемпионом мира по плаванию среди юниоров. Телеведущий Дмитрий Губерниев с юмором отреагировал на заявление певца. Дмитрий указал, что в своей ванной Киркоров чемпион мира не только среди юниоров, но и среди взрослых.

«Думаю, что в этой ванной ему нет равных. Пожелаю ему удачи: плавать разными стилями, устанавливать рекорды. Единственное, не буду желать нам всем, чтобы мы видели трансляции этих соревнований, потому что наши израненные сердца могут не выдержать этого финиша», — высказался Дмитрий.

Телеведущий отметил, что у певца «блистательная фигура», достигнутая при помощи спортивных занятий. По словам Дмитрия, он будет рад увидеть Филиппа в жесткой гребле и других видах спорта.

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