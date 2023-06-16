Дмитрий Губерниев отправил к сексопатологу осудивших его за любовь к песням Пугачевой россиян

Алла Пугачева уже давно не проживает на территории РФ. Год назад певица перебралась в Израиль и оборвала связи с нашей страной. После этого многие россияне публично осудили ее и отказались от творчества знаменитости. Однако недавно журналист Дмитрий Губерниев пошел против общественного мнения и выразил уважение Пугачевой, вот почему на него обрушился шквал критики. В новом интервью для Telegram-канала Абзац мужчина прокомментировал сложившуюся ситуацию.

По словам Дмитрия, он является поклонником творчества Аллы Борисовны и Ильи Резника, который написал для нее многие песни. Журналист считает, что некоторые композиции Пугачевой стали уже легендарными, поэтому их можно слушать, не вспоминая гневных комментариев артистки в адрес россиян.

«Что она там сказала, мне все равно. Просто слушаю ее песни. А тем, кто возбудился, советую сходить к сексопатологу», — высказался мужчина.

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