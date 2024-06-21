Дмитрий «Гоблин» Пучков заявил, что новые режиссеры не умеют снимать кино. Об этом он рассказал в интервью блогеру Стасу Васильеву во ВКонтакте.

Блогер Дмитрий Пучков раскритиковал новое поколение режиссеров. Он отреагировал на новость о том, что из российского проката убирают иностранные фильмы, замещая их отечественными картинами.

«Дело не в том, что надо устранить американское кино. Дело в том, что надо снимать нормальное свое. Вы воспитываете поколение говноделов тупорылых», — прокомментировал новость он.

При этом Пучков признался, что изъятие американских картин из российского проката стало серьезным ударом для отечественного кинобизнеса.

По словам блогера, проблема заключается в слабом образовании новых режиссеров — студентов не учат снимать интересное кино. Пучков вспомнил режиссера Соловьева, который, по словам блогера, учил студентов нонконформизму.

«Они это говно из своих голов выливают на экраны. А мы, значит, должны наслаждаться», — заявил Пучков.

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