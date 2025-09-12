Дмитрий Дибров согласен провести поминки за 7,5 млн рублей

Дмитрий Дибров может провести поминки, желаемый гонорар за работу – 7,5 млн рублей. Об этом сообщили в ивент-агентстве.

В конце сентября ведущий разведется с женой Полиной. Сообщалось, что пока Дибров не готов браться за корпоративы, но может провести поминки. Ведущий требует приличный гонорар и полную конфиденциальность, узнало издание «Абзац».

«Дмитрий Дибров согласен провести поминки в ближайшие даты, сейчас они у него свободны. Гонорар – 7,5 миллиона рублей за 100 гостей. Все на условиях полной конфиденциальности», – рассказали изданию в ивент-агентстве.

Ранее появились сообщения о том, что при разводе Дибров останется со всем имуществом, а Полина уйдет ни с чем. Адвокат ведущего Александр Добровинский опроверг данную информацию – он лично составлял мировое соглашение о разделе имущества и говорит, что обе стороны оно устроило. Он также отметил, что речи об алиментах в 300 тысяч не шло – по словам звездного адвоката, дети Дибровых «всегда жили на широкую ногу» и привыкли к поездкам, дорогой школе, личному шоферу.