«Барышня на 30 лет младше, чего ты ждал?»: Кушанашвили озвучил причину развода Диброва с женой

Журналист Отар Кушанашвили высказался о разводе Дмитрия и Полины Дибровых после 16-ти лет брака. Он отметил, что изначально эти отношения были обречены, так как супруги из разных миров. По его мнению, жена просто устала от телеведущего.

Кушанашвили предположил в личном Telegram-канале, что причиной расставания Дибровых стало то, что они слишком разные. Журналист поделился, что Дмитрий часто живописно все описывает, рассуждает, а это могло не нравиться Полине.

«Вот жалко Диброва, с одной стороны. А с другой — барышня на 30 лет младше него, ну чего ты ждал? Разные галактики! Вот эта его манера живописно рассуждать обо всем на белом свете… Наверное, он ее достал», - заявил Отар.

Дмитрий и Полина Дибровы пока официально не подали заявление на развод, но уже наняли адвокатов. Предположительно, расстаться они решили из-за измен. По слухам, Полина начала встречаться с другом семьи Романом Товстиком, который сейчас разводится со своей женой. Интересы супруги бизнесмена представляет звездный юрист Катя Гордон.

Ранее появилась информация, что Катя Гордон разыскивает свингеров, с которыми в 90-х встречался Дмитрий Дибров.