«Никто не держал свечку»: правда ли, что у Диброва начались проблемы с алкоголем из-за развода

Дмитрий Дибров разводится с женой после 16 лет брака. Полина изменила ему с бизнесменом Романом Товстиком. Поговаривают, телеведущий тяжело переживает расставание, поэтому пристрастился к алкоголю. В беседе с сайтом «Страсти» продюсер Сергей Дворцов сообщил, что у Диброва всегда была репутация порядочного человека, не склонного к зависимости.

«Никто не держал свечку, пьет он или нет. Безусловно, он переживает личную боль из-за расставания с Полиной. Они столько лет вместе. Развод затронул его как мужика, как творческую личность. Дибров — вовсе не зависимый человек, порядочный. Психологически, действительно, переживает не лучшие времена», — высказался продюсер.

В личном блоге Дибров также опроверг слухи об алкоголизме и отметил, что справляется с разводом благодаря съемкам. Якобы на днях он возвращается на Первый канал. Однако Дворцов заявил, что на данный момент телеведущий находится в творческом отпуске.

«Да, он ушел в творческий отпуск, но не длительный, потому что есть работа, зрители. В любом случае, заказы у него есть. Но ценник он точно не поднял. Знаю точно, что гонорар у него примерно 2-3 миллиона. В зависимости от заказчика и места мероприятия», — резюмировал продюсер.