Дмитрий Дибров неожиданно отреагировал на откровенное интервью жены о разводе

Телеведущий Дмитрий Дибров дал первый комментарий о новом интервью жены Полины, в котором она раскрыла подробности развода. Он заявил, что не смотрел его, так как его не интересует желтая пресса. Об этом сообщает Woman.ru.

О разводе звезды объявили пару месяцев назад, однако только недавно Полина рассказала о причине. Она призналась, что супружеские отношения с Дмитрием закончились, поэтому она решила развестись. Также блогерша подчеркнула - муж до сих пор ждет, что она вернется, так как он однолюб.

В день выхода интервью Дмитрий неожиданно вышел в свет и пообщался с журналистами. Оказалось, что смотреть откровения супруги он отказался.

«Я не видел, слушайте, я Стивена Кинга последнего не видел, а вы хотите еще, чтобы я желтую прессу смотрел», - заявил Дибров.

