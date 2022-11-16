15:05, 16 ноября 2022
1 мин.
Дмитрий Борисов начал прятаться от фотографов, «стесняясь» своей новой внешности
Ведущий ток-шоу «Пусть говорят» Дмитрий Борисов несколько месяцев не появлялся в эфире. Накануне он пришел на премьеру фильма в «Иллюзион» - выглядел ведущий, мягко говоря, не привычно.
Фанаты обратили внимание на распухшее лицо и двойной подбородок Борисова. Раньше он не позволял себе так выглядеть.
На премьере фильма ведущий будто бы не хотел позировать. Фотограф поймал Борисова у буфета.
Обсуждая снимок, поклонники предположили, что Борисов или отъелся, или столкнулся с проблемами со здоровьем.
Ранее сообщалось, что ведущая Ксения Собчак изменила внешность за время отсутствия в стране. Журналистка кардинально поменяла прическу.
Источник фото:Анастасия Балахнова/ Starface.ru
Источник:Экспресс газета
Автор:Лилия КараеваТеги: