Дмитрий Борисов начал прятаться от фотографов, «стесняясь» своей новой внешности

Ведущий ток-шоу «Пусть говорят» Дмитрий Борисов несколько месяцев не появлялся в эфире. Накануне он пришел на премьеру фильма в «Иллюзион» - выглядел ведущий, мягко говоря, не привычно.

Фанаты обратили внимание на распухшее лицо и двойной подбородок Борисова. Раньше он не позволял себе так выглядеть.

На премьере фильма ведущий будто бы не хотел позировать. Фотограф поймал Борисова у буфета.

Обсуждая снимок, поклонники предположили, что Борисов или отъелся, или столкнулся с проблемами со здоровьем.

Ранее сообщалось, что ведущая Ксения Собчак изменила внешность за время отсутствия в стране. Журналистка кардинально поменяла прическу.