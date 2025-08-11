«Для всех хорошим никогда не будешь»: Григорий Лепс оправдался за скандал на концерте в Сочи

Певец Григорий Лепс оправдался за свое поведения после скандала на концерте в Сочи. В одном из недавних интервью артист объяснил, почему толкнул одного из фанатов со сцены, пишет 7Дней.ru.

Напомним, что 29 июля исполнитель «Рюмки водки на столе» во время выступления в Сочи сперва охотно фотографировался с молодыми поклонниками и даже шутил с ними. Но когда на сцену поднялся 16-летний подросток, артист сперва пихнул молодого человека плечом в бок, затем нецензурно выразился в его адрес и оттолкнул двумя руками в спину.

По словам менеджера певца, Григорий в тот день очень сильно устал от столь пристального внимания со стороны зрителей. Сам же Лепс заявил, что нельзя всем нравиться и нужно оставаться самим собой.

«Нет идеально, чистых, честных, порядочных, добрых людей. Для всех ты никогда не будешь хорошим человеком. Я это испытал на своей шкуре. Когда тобою движет только хорошее, человек это либо не воспринимает, либо отвергает, либо он считает, что ты слаб для того, чтобы огрызнуться», — объяснил певец.

Ранее мы писали о том, какое наказание может грозить толкнувшему подростка Григорию Лепсу.