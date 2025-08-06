Адвокат Жорин объяснил, грозит ли наказание толкнувшему подростка Григорию Лепсу

Певец Григорий Лепс оказался в центре скандала после того, как в Сети появился короткий видеоролик с его сольного концерта. Исполнитель хита «Я поднимаю руки» толкнул вышедшего на сцену подростка и выругался в микрофон. По словам адвоката Сергея Жорина, Лепсу может грозить штраф или даже тюремное заключение, но все зависит от срока давности инцидента.

В СМИ появились две версии событий. По одной из них, конфликт певца и подростка произошел в 2020 году в Турции, а по другой – 29 июня этого года в Сочи.

Как отметил адвокат Жорин, если все случилось в Турции, то, соответственно, применяется турецкое уголовное право, независимо от гражданства пострадавшего. При этом гражданин РФ, пострадавший за границей, не подпадает под российскую юрисдикцию по этому инциденту.

«Толчок подростка может быть квалифицирован как простое телесное повреждение, влекущее штраф или тюремный срок до года, если не было тяжких травм», - сказал Сергей Жорин.

Срок давности по таким делам обычно составляет несколько лет, но, если жалоба не поступила, дело возбуждено не будет.

Грубая нецензурная брань со сцены также может считаться преступлением. В этом случае дело возбуждается по жалобе потерпевшего. Наказание в этом случае предусматривает штраф или тюремное заключение до двух лет.

«Жалобу нужно подать в течение 6 месяцев после инцидента, общий срок давности — до 2 лет», - сказал адвокат.

По его словам, если Лепс толкнул и нагрубил подростку в Турции в 2020 году, какое-либо наказание маловероятно из-за срока давности.

В России срок давности за оскорбление в обычных случаях составляет три месяца. При этом за побои, если они будут доказаны, срок давности составляет 2 года.

Ранее сообщалось, что 16-летний юноша дождался конца песни и поднялся на сцену, однако Лепсу это не понравилось. Он толкнул подростка плечом в бок, но юный поклонник все равно попытался сделать снимок. Тогда Лепс развернулся, нецензурно высказался и толкнул его двумя руками в спину. Где и когда произошел попавший на видео инцидент, точно неизвестно. Представители певца комментариев по этому поводу не давали.