Для восстановления потребуется 9 месяцев: матери Семенович поменяют плечевой сустав на искусственный имплант

Мать певицы Анны Семенович получила травму на прогулке, из-за которой женщине придется менять сустав на искусственный имплант. Врач семьи Нелли Давыдова рассказала, что такие операции являются потоковыми, а полное восстановление займет около 9 месяцев.

Подробности узнал сайт mk.ru.

Главный эксперт Национального медицинского исследовательского центра реабилитации и курортологии Минздрава РФ Нелли Давыдова первой пришла на помощь Татьяне Дмитриевне – матери Семенович. По ее словам, операция по установке импланта зимой проводится часто. Современные импланты, говорит медик, очень высокого качества.

Что касается матери Семенович, врач говорит: «Ситуация крайне неприятная, но не критичная. Уверена, что операция мамы Ани Семенович пройдет хорошо».

Речь идет о замене имплантом плечевого сустава.

«Так как плечевой сустав сам по себе шарнирный, он достаточно сложный, и его стабилизирует большое количество мышц, в реабилитации он тоже очень непростой», - сообщила Давыдова.

Для полного восстановления потребуется не один курс реабилитации. Второй назначается через 6 месяцев после первого.

«Таким образом общее время полного восстановления Татьяны Дмитриевны Семенович может составить около 9 месяцев», - сообщила Давыдова.

Напомним, мать Семенович поскользнулась и упала на прогулке. У нее нашли сотрясение мозга, перелом правой ключицы, лопатки и травму сустава, последняя вызывала наибольшую тревогу. Сейчас Татьяну Дмитриевну готовят к операции.