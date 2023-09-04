Для «Современника» наступили тяжелые времена: актриса из труппы рассказала об уходе незаменимых артистов

Уход актрис Лии Ахеджаковой и Чулпан Хаматовой из театра «Современник» стал «ударом» для учреждения. Сейчас театр переживает тяжелые времена.

Об этом в разговоре с ведущей Юлией Меньшовой заявила актриса из труппы театра Светлана Иванова. Ее слова приводит сайт «Утро.ру».

Актриса сказала: «Это точно удар для театра». По ее мнению, «незаменимые артисты» есть, и они покинули театр.

Хаматова и Ахеджакова имели множество поклонников. Зрители шли на постановки из желания увидеть этих знаменитостей. Обе актрисы проработали в театре много лет.

В конце августа 85-летняя Ахеджакова посетила церемонию прощания с режиссером Глебом Панфиловым в Москве. Актриса появилась вся в черном и в темных очках. Ее поддерживал супруг Владимир Персиянинов. Ахеджакова была дружна с супругой Панфилова Инной Чуриковой. Она считает, что режиссер «создал актрису номер один».