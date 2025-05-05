«Для него особые правила?»: Тимати удивил, не пропустив пешеходов и посадив двоих детей на одно сиденье

Прохожие сняли на видео появление рэпера Тимати с двумя детьми на автомобиле Lamborghini Diablo стоимостью 50 млн рублей. На кадрах видно, что после остановки машина артиста откатилась назад и врезалась в Mercedes, который, вероятно, принадлежит охране музыканта.

Соответствующие кадры приводит Kp.ru.

Рэпер вышел из машины, за ним проследовали 11-летняя дочь и 5-летний сын. Вскоре машина откатилась и врезалась в стоящую сзади иномарку из картежа Тимати.

Телохранитель пытался остановить авто, но столкновение не удалось предотвратить. Сам музыкант и его дети только ненадолго обернулись, после чего проследовали дальше.

Интернет-пользователей удивила реакция певца. Но больше всего их поразило, что Тимати не пропустил пешеходов на переходе, а маленьких детей посадил на одно сиденье без соответствующего кресла.

«А для него особые правила дорожного движения?», - задаются вопросом в Сети.

В комментариях отмечают, что видеофиксация нарушения есть.

Ранее сообщалось, что с Тимати собираются взыскать долг по коммунальным платежам. Музыкант заявлял, что за ним не водится невыплат налогов, штрафов и счетов по недвижимости.