Актер и продюсер Иван Охлобыстин поделился мнением о музыканте Семене Слепакове* (признан в РФ иноагентом), который после начала СВО уехал из России и стал делать антироссийские заявления. Соответствующее заявление он сделал в ходе интервью для YouTube-канала «Эмпатия Манучи».

«Думаю, он так не рассматривает это. <…> А я рассматриваю это как предательство. Ребята, они предали нашу Родину. Они предали нас. Мы и есть наша Родина», — заявил артист.

Охлобыстин вспомнил период съемок сериала «Интерны», где он исполнял главную роль, а Слепаков* выступал одним из авторов проекта. По его словам, они с музыкантом не были дружны, но часто перекались по работе. Актер также назвал уехавшего резидента Comedy Club остроумным человеком.

Помимо этого, продюсер высказался о сатирической песне Слепакова* про батюшку, в которой многие заметили намек на Охлобыстина.

«Равнодушие… для него люди — пыль. <…> Он никогда вокруг никого не уважал и не ценил, не задумывался о том, что может сделать больно. Для него люди — пыль, грязь. <…> То, что он предал меня, я не удивлен», — добавил Охлобыстин.

Актер подчеркнул, что всегда относился к Слепакову* осторожно из-за его высокомерия. Он также призвал забыть о существовании музыканта, поскольку по отношению к нему это «более цивилизованно».

Ранее Иван Охлобыстин признался, что крестник Артур Смольянинов* (признан на территории России иноагентом, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) для него умер.

*(признан в РФ иноагентом)