«Для него это серьезная и очень страшная потеря»: Долина рассказала об отношениях Агутина с умершей мамой

Певица Лариса Долина прокомментировала новости о смерти матери коллеги Леонида Агутина. Артистка поделилась, что он был очень близок с родительницей, поэтому ему тяжело переживать ее потерю. Об этом сообщает mk.ru.

Долина подчеркнула, что смерть матери – страшная потеря для каждого человека. Но певица надеется, что Агутин сможет взять себя в руки и перенести все как можно спокойнее. Лариса Александровна назвала коллегу сильным мужчиной, который сможет справиться с горем.

«Она была для него очень многим. Она дала ему свет, она дала ему жизнь, ощущение счастья и свободы. Они были очень близки. Поэтому, конечно, для него это серьезная и очень страшная потеря», - рассказала Лариса Долина.

О смерти матери Агутина стало известно 22 сентября. Новости певец сообщил в социальных сетях, признавшись родительнице в любви. Чуть позже в этот же день отец артиста пояснил, что его жена страдала от болезни Паркинсона.

Ранее у актера Юры Борисова умер отец.