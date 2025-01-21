«Для нас самое главное – венчание»: дочь Волочковой впервые вышла в свет с бородатым бойфрендом

20 января Анастасии Волочковой исполнилось 49 лет. Звезда с размахом отметила праздник в одном из ресторанов Москвы. На вечеринке присутствовала дочь балерины Ариадна с возлюбленным Евгением.

19-летняя Ариадна появилась в компании бойфренда, который заметно старше нее. Волочкова уже рассказывала об их отношениях — пара часто навещает звезду и даже остается в ее доме с ночевкой.

Дочь Волочковой, в отличие от матери, не любит вести публичную жизнь. Но на этот раз девушка согласилась немного пообщаться с журналистами. Ариадна рассказала, что занимается образовательной деятельностью, преподает и работает актрисой дубляжа — озвучивает фильмы и мультфильмы.

«Думали ли мы о свадьбе? Для нас самое главное — венчание, а свадьбу мы пока не планировали. Думаю, если она и состоится, то летом. Главное, это любовь», — приводит слова Ариадны Voice.

У девушки спросили, как ей удалось наладить общение после конфликтов с матерью. По ее словам, недопонимания могут возникать в любой семье, главное понимать, что мама — это тот человек, который привел тебя в этот мир.

Анастасия очень эмоционально отреагировала на появление дочери и ее избранника на празднике. Ариадна и Евгений пришли чуть позже остальных гостей. Волочкова будто и не ожидала их увидеть и была приятно удивлена.

Ариадна - единственный ребенок звезды. Она родилась, когда Анастасия состояла в отношениях с бизнесменом Игорем Вдовиным.

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