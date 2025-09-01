«Для нас родной»: певица Лолита похвалила украинский язык

61-летняя певица Лолита рассказала, что ей нравится украинский язык. Об этом артистка заявила в программе «Однажды».

Лолита спела несколько строк из композиции «Все мине», которую исполнил на «Фабрике звезд — 7» участник группы «Инь-Ян» Артем Иванов. Артистка рассказала, что она, как и Артем, родилась на Украине, выросла и училась в школе, поэтому украинский ей очень близок.

«Мы выросли в Украине, язык в принципе для нас родной. Украинский язык очень мелодичный, его всегда сравнивали с итальянским. Я говорю про настоящий украинский язык, а не про суржик. Настоящий — это Леся Украинка», — призналась знаменитость.

Ранее Лолита Милявская расплакалась на сцене в Казани во время фестиваля «Новая волна». Артистка не смогла сдержать слез, когда исполняла песню про Фаину Раневскую. Звезда разрыдалась после финальной фразы «похороните меня за плинтусом».